Babacan’dan sosyal yardım tepkisi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Karabük 1. Olağan Kongresi’nde konuştu.

Devletin şu anda vatandaşına adil bir sosyal koruma sağlayamadığını savunan Babacan, “Vatandaş da devlete güvenmiyor. Sosyal yardımları bile objektif kriterlere göre değil, mümkün olduğunca insanların siyasi tercihlerine bağlı yapmaya çalışıyorlar” dedi.

İhtiyacı olan ailelerin evlerine giden küçük yardım kolilerinin üstünde, kocaman amblemler, logolar, forslar olduğuna dikkat çeken Babacan, “Bizim kültürümüzde sağ elin verdiğini sol el bilmez” eleştirisini getirdi.

BİR LÜTUF DEĞİLDİR

“Sosyal yardımlar vatandaşlarımızın hakkıdır. Devletin, hükümetin verdiği bir lütuf değildir. Biz, inşallah o sistemi, hak temelli sosyal destek ve sosyal yardım programını uygulamakla ilgili hazırlıklarımızı yapmış durumdayız” diye devam eden Babacan,

“DEVA Partisi olarak insan onuruna yakışmaya bu yoksulluğu ortadan kaldıracak politikalar uygulayacağız. Sosyal yardımlar objektif kriterlere göre ve hak temelli olarak yapılacak. İhtiyaç sahiplerini biz gidip bulacağız. Onların talep etmesini beklemeyeceğiz. Sosyal yardımlar aile bazlı olarak yapacağız ve devletin parasını israf etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Halkımızın hak ettiği refah seviyesine ulaşması için var gücümüzle çalışacağız” diyen Babacan, “Biz ekonomi politikalarının, münferit kişilerin zenginleştirilmesi için değil halkın topyekun zenginleştirilmesi için dizayn edilmesini düşünüyoruz. Dar bir çevrenin, yakın bir çevrenin değil, toplumun topyekun zenginleşmesi esastır” ifadelerine yer verdi.