Babadan iğrenç iddialar… Küçük kıza şiddet, cinsel istismar…

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi’nde yaşayan Y.T.’nin eşi A.T., 2018 yılında kızları C.N.T.’yi de yanına alarak evini terk etti. Y.T., eşi A.T.´nin Gaziantep’te yaşayan bir kişinin yanında olduğunu öğrendi. Bunun üzerine mahkemeye başvuran Y.T., eşine boşanma davası açarak o zamana kadar annesiyle birlikte olan kızı C.N.T.´yi geçen yıl yaz aylarında yanına aldı.

Kızının uyku düzenindeki bozukluklardan ve birtakım davranışlarından şüphelenen baba Y.T., kızı C.N.T.’den şiddete ve cinsel istismara maruz kaldığını öğrendi. Gözünün önünde annesinin bir kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini, aynı kişinin kendisine de dokunduğunu ve ağladığı zaman şiddet gördüğünü anlatan küçük kız için babası geçen yıl aralık ayında savcılığa başvurarak eşi A.T. ve birlikte olduğu kişiye karşı hukuk mücadelesi başlattı.

Baba Y.T., soruşturma sürecinin bir an önce tamamlanarak kızını istismar eden annesi A.T. ve yanındaki kişinin yargılanmasını istiyor. Baba Y.T. boşanma aşamasında annesinin kızının alnına ‘enayi’ yazdığını, bu fotoğrafı da kardeşine gönderdiğini söyledi.

SÜREKLİ TACİZ

Küçük kızının düzenli bir şekilde istismara uğradığını iddia eden Y.T. şöyle konuştu:

* Eşim, kızımı 2018 yılında Gaziantep’e kaçırdı. Gaziantep’te beni aldattığı kişiyle birçok cinsel münasebet yaşamış ve bunları bizzat kızımın gözü önünde yaşamış. Bunları kızımı döverek, zorla seyrettirmiş. Eşimin beni aldattığı kişi de kızımı sürekli tokatlamış, dövmüş.

* Kızımın özel bölgelerine dokunmuş, zorla ellemiş, sarkıntılık etmiş. Hatta çocuğuma zorla makyaj yapıp, topuklu ayakkabı giydirip tacizlerde bulunmuşlar. Annesine söylediğinde kızım annesinden sürekli dayak yemiş.

* Benim evladımı sürekli dışlıyormuş. Evladımı şehir, şehir gezdirmişler. Şu anda eşim Mersin’de olay da soruşturma aşamasında. Fakat bu soruşturma bir türlü tamamlanamadı. Soruşturmanın bir an evvel tamamlanmasını istiyorum.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

İstismardan haberi olur olmaz cumhuriyet savcılığına başvurduğunu söyleyen Y.T., sözlerini şöyle sürdürdü:

* Ben bu olayları 2019 yılının Aralık ayında öğrendim. Bunları bana bizzat kızım anlattı. Kızım bunları anlattıktan sonra ben gerekli yerlere başvurumu yaptım. Kızımın Çocuk İzleme Merkezi´nde ifadesi alındı. Bu tarihe kadar ben evladımın bu durumunu bilmiyordum.

* 17 Aralık´ta durumu öğrendim, 19 Aralık´ta cumhuriyet savcılığına başvurumu yaptım. Çocuk İzleme Merkezi’nde çocuğumun ifadesi alındı. Ben Kocaeli´de, eşim Mersin´de olduğu için dosya Mersin’e sevk edildi.

* Dosya ile alakalı Mersin’de hiçbir şey çıkmadı. İşin kötü tarafı, kızıma bunları yapan ve benim yuvamı yıkan bu şahıs Şanlıurfa´da bir okulda matematik öğretmeni olarak çalışıyor. Kız çocuklarının bulunduğu bir okulda matematik öğretmeni olarak görev yapıyormuş. Bu da kızımın bizzat gördüğü ve beyanıdır.

TRAVMA YAŞADI

Y.T. kızının travmalar yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

* Ben kızıma ve bana yapılan bu terbiyesizliğin, bu ahlaksızlığın bir an evvel cezasını bulmasını istiyorum. Kızım bu durumlardan dolayı gerçekten çok büyük travmalar yaşadı.

* Uykularında falan çok kötü durumdaydı. Elimden geldiği kadar evladımı toparladım. Ben devletimizden, ilgililerden bir an evvel bu olayın sonuçlanıp, kızıma ve bana bunu yapanların bir an evvel cezalarını bulmalarını istiyorum. (DHA)