Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, çocukları buldu!

Olay, saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi 112'nci Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü ve son dönemde ilaçlarını kullanmadığı öne sürülen Osman Cenk Karataş ve eşi Serpil Karataş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Osman Cenk Karataş, mutfaktan aldığı bıçakla Serpil Karataş'ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ardından da evden çıkarak, kayıplara karıştı.

CESEDİ EVE DÖNEN ÇOCUKLARI BULDU

Karataş’ın cesedini, oynadıkları bahçeden eve dönen biri kız 2 çocuğu buldu. Çocukların çığlıkları üzerine eve apartman sakinleri polisi aradı.

Serpil Karataş'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

“BENDEN SÜREKLİ PARA İSTİYORDU”

Otomobiliyle kaçan Osman Cenk Karataş, Kütahya polisi tarafından Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerindeki Sera Köprülü Kavşağı’nda yakalanarak, gözaltına alındı.

İlk ifadesinde, Uşak’taki babasının yanına gitmek için yola çıktığını söyleyen Osman Cenk Karataş, şunları söyledi:

* Boşanma aşamasındaki eşimi ben öldürdüm.

* Öldürdükten sonra evde bulunan altın ve paraları alarak, Uşak'ta oturan babamın yanına gitmek için yola çıktım.

* Sizden ricam altın ve paraları oğlum ve kızıma teslim edin.

* Eşime her gün 500 lira vermeme rağmen yetinmiyordu, benden sürekli daha fazla para istiyordu.

* Bize ait bir evi bana sormadan emlakçıya vekalet vererek, satmaya çalışmış. Bu vekaleti iptal etmesini istedim.

* Eşim ve ailesi, her konuda beni baskı altına alıyordu. Bunlara daha fazla dayanamadım.

* Bugün çıkan tartışmada eşimi öldürdüm. Bıçağı da evde bıraktım.

Katil zanlısı Osman Cenk Karataş’ın Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi. DHA