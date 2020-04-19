Babasına kızıp kombiyi parçaladı, vana açıkken sigara yaktı

Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. 27 yaşındaki Ümit Uğur K., henüz belirlenemeyen bir nedenle telefonda babasıyla tartıştı. Öfkelenen şahıs, evinin balkonuna çıkıp çalışan 7 bin lira değerindeki kombiyi parçalamaya başladı.

Parçaladığı kombiyi ve bardak, tabak gibi mutfak eşyalarını sokağa attı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polisi aradı. Bu sırada tekrar balkona çıkan Ümit Uğur K., parçaladığı kombiye gaz akışı devam eden doğal gaz borusunun yanında sigara yakarak içmeye başladı.

POLİS VANAYI KAPATTI

Olay yerine gelen polis ekipleri ise ilk iş olarak doğal gaz vanasını kapatıp, gaz akışını kesti. Kombiye su gelen borudan suyun boşa aktığını fark eden ekipler, Ümit Uğur K.'yı suyu kesmesi konusunda ikna etti.

Balkondan sağa sola tehditler savuran şahsı polis ekipleri uzun süre sakinleştirmek için uğraştı. Polis ekiplerinin sonunda sakinleştirmeyi başardığı şahsın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. (İHA)