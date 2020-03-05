Babasına kızıp otomobili ateşe verdi!

Kütahya’da E.K., babası Nuri K.’ye ait 43 NH 396 plakalı otomobili kendisine vermemesine kızıp kaçırdı.
E.K., Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 14’üncü kilometresinde tarlaya çıkardığı otomobilin üzerine benzin dökerek ateşe verdi.
Otomobil yanarken E.K. olay yerinden kaçtı. Çevrede yangını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü.
Araç kullanılmaz hale gelirken, E.K.’nin babasına kızıp aracı ateşe verdiği tespit edildi.
Jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında E.K. yakalanarak ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. İHA