Babasına şikayet etti diye otomobilini yaktı

Olay, Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Başak Mahallesi’nde yaşayan S.D. birkaç gün önce hırsızlık yapmak için Mehmet Ok’un evine girdi. S.D. evdeki kişiler tarafından fark edilince kaçtı. Genci tanıyan ev sahibi, S.D.’yi babasına şikayet etti.

S.D., intikam almak için Mehmet Ok’a ait otomobili park halindeyken içerisine lastik koyarak ateşe verdi. Ardından hızla olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Aracı kundaklanan Mehmet Ok, “Bu kişi iki-üç önce evime girdi hırsızlık amacıyla. O gün arkasından koştuk yakalayamadık. Babasına şikayet ettim. O da geldi arabayı yaktı” dedi. Kaçan S.D.’yi yakalama çalışması sürüyor. (İHA)