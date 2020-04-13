Babasını miras için zehirli gözlemeyle öldürdü!

Efeler Mahallesi’nde yaşayan Ali Karateke ile aynı evi paylaştığı oğlu Birol Karateke, geçen 3 Nisan’da, evde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan baba-oğula zehirlenme teşhisi konuldu. Tedavilerinin ardından baba-oğul taburcu edildi. Ancak evde tekrar rahatsızlanan Ali Karateke yaşamını yitirdi.

TAKSİCİYLE YOLLADILAR

Karateke’nin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis Birol Karateke’nin ifadesine başvurdu. Oğul Karateke’nin, evlerine ‘hayır’ amacıyla getirilen gözlemeden yiyerek zehirlendiklerini söylemesi üzerine polis, soruşturmayı derinleştirdi. Polis ekipleri, gözlemeyi dağıtan kişiyi tespit etmek için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden gözlemeleri bir taksicinin getirdiği belirlendi. Plakadan yola çıkan polis, gözlemeleri getiren taksiciyi Nazilli ilçesinde buldu. Taksici ifadesinde gözlemeleri ‘hayır’ için dağıtması amacıyla veren kişinin Betül K., Sezgin K. ve ortak arkadaşları İ.Y. (31), olduğunu söyledi.

”BABAM GÖZLEMEYİ ÇOK SEVİYORDU”

Geçen 11 Nisan’da gözaltına alınan İ.Y. ifadesinde, planı Ali Karateke’nin kızı Betül K.’nın sevgilisi Sezgin K. ile yapıp, böcek ilaçlı gözlemeleri gönderdiklerini itiraf etti. Bunun üzerine polis, aynı gün Betül K. ve Sezgin K.’yı de gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Betül K. buradaki ifadesinde, olayı erkek arkadaşı Sezgin K.’nın planladığını belirtip, “Bana, babam ve ağabeyimin ölmesi halinde tüm mirasın bize kalacağını söyledi. İkna oldum. Babam gözlemeyi çok seviyordu. Bu nedenle gözlemelere böcek ilacı koyup, gönderdik” dedi. 3 şüpheli dün sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)