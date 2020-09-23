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Babasını öldürüp intihara kalkıştı

Hatay'ın Payas ilçesinde ikamet eden Yunus K. para isteğine olumsuz yanıt veren babasını bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra 3. kattan atlayarak intihara kalkışan Yunus K. ağır yaralandı.

Sozcu.com.tr
11:20 -
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Babasını öldürüp intihara kalkıştı

Payas’ta ailesiyle yaşayan Yunus K. (28) iddiaya göre babası Cezayir K.’den (62) para istedi. Para vermek istemeyen baba ile oğlu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yunus K., eline geçirdiği bıçakla babasını ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Cezayir K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra 3. kattaki evlerinden atlayarak ölmek isteyen Yunus K. da ağır yaralı olarak İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yunus K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.  (İHA)

Son güncelleme: 11:31 23.09.2020
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