Babasını sokak ortasında sopayla dövdü

Cezaevinden çıktığı öğrenilen bir kişi, Sultançiftliği Mahallesi’nde önceki gün saat 17.00 sıralarında babasını yol ortasında sopayla öldüresiye dövdü. Oğlu tarafından darp edilen adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Araya giren vatandaşlar, adamı olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerinin yakınında bulunan özel bir hastaneye giden baba, daha sonra polis merkezine giderek oğlundan şikâyetçi oldu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafiğin yoğun olduğu bir saatte bir kişinin elindeki sopayla babasına saldırdığı görülüyor. Defalarca babasını sopayla darp eden kişi, araya giren vatandaşların durdurulması görüntülere yer aldı. (DHA)