Babasının 3 ay arayla ikinci kez vurduğu oğlu hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde 2 Ekim'de Kemal Bulut (70) aralarında husumet bulunan oğlu Nazım Bulut'u (44) kahvehanede tabancayla ateş ederek yaraladı.

Başına ve vücuduna kurşun isabet ederek ağır yaralanan Nazım Bulut, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Baba Kemal Bulut ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nazım Bulut tedavi altına alındığı hastanede dün gece hayatını kaybetti. Baba Kemal Bulut ise oğlunun ölmesi üzerine gittiği memleketi Gümüşhane'de karakola giderek teslim oldu.

DAHA ÖNCE DE VURMUŞTU

Bu olaydan 3 ay önce de oğlunu bu kez tabancayla bacaklarından vurarak yaralamıştı. Baba Kemal Bulut, 3 Temmuz'da da tartışmada kendisine saldıran oğlu Nazım Bulut'a tabancayla ateş açarak 2 bacağının 4 yerinden yaralamış, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (İHA)