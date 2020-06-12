Babasının canını alan komşusunu 15 yıl bekledi!

Dün akşam Aşağıçinik Mahallesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:
Harun Y.’nin babası İsmail Y., 2005’te arazi meselesinden çıkan kavgada Selami Gürtel tarafından öldürüldü. Olaydan sonra tutuklanan Gürtel, 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.
AYNI YERDE ÖLDÜRÜLDÜ
Mahalleye dönen Gürtel, dün olayın yaşandığı araziye gitti. Harun Y., takip ettiği Gürtel’i, babasını öldürdüğü arazide tüfekle vurarak öldürdü. Harun Y. tüfeği yere atarak kaçtı.
Polis, Harun Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)