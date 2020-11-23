Babasının eski sevgilisine kafa attı

Fatma B. isimli kadın, eski sevgilisi olduğu iddia edilen O. A ile İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki bir mekanda karşılaştı. İkili bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. O.A, Fatma B.’ye ertesi gün iş yerine gelmesini söyleyerek mekandan ayrıldı.

Fatma B., sabah saatlerinde O. A.’nın Gaziosmanpaşa’daki işyerine gitti. O.A.’nın oğlu olduğu öğrenilen U.O.A. henüz bilinmeyen nedenle kadını darp etti, Fatma B. kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kanlar içindeki kadın kendisine yardım eden esnafa “İçeri girer girmez bana kafa attı, yumruk attı, dövdü beni, yol kenarına attı” dedi. Şüphelilerden U.O.A. tutuklanırken babası O.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)