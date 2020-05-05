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Babasının iş yerine giren kızı acı manzarayla karşılaştı

Antalya’da bir kişi, oto boyama dükkanında ölü bulundu. Telefonundan ulaşamadığı babasının dükkanına yandaki esnafın yardımıyla giren kızı, babasının cansız bedeniyle karşılaştı.

13:54 -
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Babasının iş yerine giren kızı acı manzarayla karşılaştı

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde saat 10.30 sıralarında babası Süleyman Öztürk'ü (64) telefonla arayan ancak ulaşamayan kızı Semra Öztürk, babasının iş yerine geldi. Yandaki esnafın yardımıyla kepengin kilidi kırıldı ve içeri giren kızı, babasının cansız bedeniyle karşılaştı.

(FOTO: İHA)

Olay yeri inceleme ekipleri, özel kıyafetlerini giyerek iş yeri içinde inceleme yaptı. Öztürk'ün cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Semra Öztürk ise iş yerinin önünde oturduğu kanepede gözyaşları döktü. (İHA)

Son güncelleme: 13:55 05.05.2020
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