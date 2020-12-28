Babaya yumruğa 7,5 yıl hapis cezası

17 Haziran 2020 günü Çömlekçi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, A.T. (29), otomobil satın almak için evde babası R.T.’den (53) para istedi. Bu talebine olumsuz yanıt alan A.T. ile babası R.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmada yumrukla darbedildiğini öne süren baba, oğlunu polise şikayet etti.

Hakarete maruz kalıp, darbedildiğini ileri süren koruma talebinde bulunan babanın şikayeti üzerine savcılık soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan A.T., serbest bırakıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen A.T. hakkında hakaret’ ve ‘konutta yağma suçlarından hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Trabzon 1inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan A.T., babasına yönelik sözleri sarf etmediğini savunarak, beraatini istedi. Talebi reddeden mahkeme heyeti, yağma eylemi teşebbüs aşamasında kaldığı için sanığın 7,5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. (DHA)