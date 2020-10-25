Bacadan çıkan yangın 12 evi yaktı

Bolu’da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde çıkan yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yerleşim yerlerine sıçradı. Yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de katıldı.

12 EV YANDI

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yangın sebebinin Kuzfındık köyünde bir evin bacası olduğunu açıkladı. Ümit, yangında 12 evin yandığını, yangının 14.30 itibarıyla kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının başladığını bildirdi. Vali Ümit, hasarı yerinde inceledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da afet bölgesine geldi. Özcan, 22 kilometre uzaklıktaki köye itfaiyenin 22 dakikada ulaştığını bildirdi.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Özcan, enkaz çalışmalarının sürdüğünü söyledi.