‘Bacak güzeli’nin evindeki cinayete 18 yıl hapis

Bursa'nın Mudanya ilçesinde geçen yıl temmuz ayında eski sevgilisi Alev Ç.’nin (38) evinde Onur Yılgün’ü (35) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Sadık Ş. hakkında karar verildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Sadık Ş., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Tarafların avukatları ve yakınları ise salonda hazır bulundu. Karar öncesi son sözleri sorulan Sadık Ş., “Aldatıldım. Alev’le uzun süreli ilişkimiz vardı. 5 aydır görüşmediğimizi söylese de olaydan birkaç gün önce birlikteydik ve hastaneye gittik. Olay bunun üzerine gerçekleşti. Bana ilk saldıran Onur’dur” açıklamasını yaptı.

Sanığı müebbet hapse mahkum eden mahkeme heyeti, ilk müdahaleyi kimin yaptığı belirlenemediğinden haksız tahrik hükümleri uygulayarak cezayı 18 yıla indirdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

2003 yılında bacak güzeli seçilen ve 2007 yılında uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınıp daha sonra serbest kalan eski manken Alev Ç. (37), evinde arkadaşı Onur Yılgın (35) ile birlikte alkol almaya başladı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Alev Ç. ile ilişkisi olduğu öğrenilen Sadık Ş. (45) Alev Ç.'nin evine geldi. İddiaya göre Alev Ç.'yi evde başka bir erkekle alkol alırken gören Sadık Ş. Yılgın'a saldırmaya başladı. Sadık Ş. ile Yılgın arasında kısa süreli boğuşma yaşandı. Sadık Ş. boğuşma sırasında yanındaki bıçakla Onur Yılgın’ı göğsünden bıçakladı. Ellerinden yaralanan Sadık Ş. Alev Ç.’yi de alarak evden ayrıldı.

Ağır yaralanan Yılgın ise arkadaşı İ.Ö'yü arayarak yardım istedi. Yılgın'ın telefonundan sonra söz konusu adrese giden İ.Ö, Yılgın'ı evde kanlar içinde buldu. İ.Ö'nün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Ağır yaralanan Yılgın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Yılgın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (İHA)