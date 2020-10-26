Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bağcılar’da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Bağcılar'da arsada başından vurulmuş erkek cesedi ve yanında bir tabanca bulundu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Güncellenme: 09:22, 26/10/2020
Haberler Gündem
Bağcılar’da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

İstanbul Bağcılar İnönü Mahallesi’nde dün 22.45 sıralarında bir arsada vatandaşlar 25 yaşlarındaki S.Ö. adlı kişiyi başından  vurulmuş halde buldu. gördü.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından vurulmuş olan S.Ö.’nün  öldüğü belirlendi. Polis olay yerini güvenlik şeridi içine aldı
.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonrasında S. Ö.’nün cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more