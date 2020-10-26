Bağcılar’da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

İstanbul Bağcılar İnönü Mahallesi’nde dün 22.45 sıralarında bir arsada vatandaşlar 25 yaşlarındaki S.Ö. adlı kişiyi başından vurulmuş halde buldu. gördü.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından vurulmuş olan S.Ö.’nün öldüğü belirlendi. Polis olay yerini güvenlik şeridi içine aldı

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Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonrasında S. Ö.’nün cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.