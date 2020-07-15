Bağcılar’da çok sayıda iş yerinde yangın

Bağcılar’da gece 02.00 sıralarında, Güneşli Mahallesi’nde bulunan Fevzi Çakmak Caddesi, Üsküp Caddesi, Kirazlı Caddesi ve Menderes Caddesi üzerinde 5 farklı adresteki iş yerlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerlerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangınları söndürürken bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yangında 10 iş yerinde maddi hasar meydana geldiği belirlendi.

İş yeri yanan bir kişi, “Yangının neden çıktığına dair bir bilgimiz yok. Sebebi konusunda bir şey söylemediler. 500 metre ileride de bir yakınımıza ait iş yerinde yangın çıktı” dedi.

Yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlatıldı. (DHA)