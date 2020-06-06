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Bağcılar’daki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı!

İstanbul, Bağcılar'da arkadaşıyla tartıştığı sırada silahıyla ateş açan ve araya giren Miray Yılmaz'ın ölümüne neden olan şüpheli yakalandı.

18:31 -
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Bağcılar’daki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı!

Dün akşam saatlerinde Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde Veysel T. (35) ile Perihan A. (29) arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel T., silahla ateş açmış, bu sırada ikilinin yanında bulunan Perihan A.’nın arkadaşı Miray Yılmaz (37)’ın kafasına mermi isabet etmişti.

Miray Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli kaçarak uzaklaşmıştı. Bağcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, gece saatlerinde yaptıkları çalışmada kaçan şüpheliyi yakaladı. Yakalanan Veysel T., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. DHA

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