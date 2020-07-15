Bağcılar’daki yangınların sebebi belli oldu!

Güneşli Mahallesi’nde bulunan Üsküp Caddesi’ndeki ‘bir milyoncu’ olarak adlandırılan 3 iş yeri ve 1 nalbur dükkanında dün gece yangın meydana geldi.

Farklı noktalarda peş peşe çıkan yangınlar 2 dükkana daha sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. 4 dükkanın aynı aile üyelerine ait olduğu öğrenildi.

Yapılan çalışmalarda, yangınla ilgilisi olabilecek 3 kişi gözaltına alındı. ‘Bir milyoncu’ dükkanı işleten şüphelilerin, yanan 4 iş yerinin sahibi olan aile üyeleri arasında rekabet nedeniyle düşman oldukları belirtildi.