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Bağcılar’daki yangınların sebebi belli oldu!

İstanbul Bağcılar'da dün bazı iş yerlerinde meydana gelen yangınlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Yakılan 4 iş yerinin de aynı aileye ait olduğu ve gözaltına alınanlarla aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

Habip ATAM
15:35 -
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Bağcılar’daki yangınların sebebi belli oldu!

Güneşli Mahallesi’nde bulunan Üsküp Caddesi’ndeki ‘bir milyoncu’ olarak adlandırılan  3 iş yeri ve 1 nalbur dükkanında dün gece yangın meydana geldi.

Farklı noktalarda peş peşe çıkan yangınlar 2 dükkana daha sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. 4 dükkanın aynı aile üyelerine ait olduğu öğrenildi.

Yapılan çalışmalarda, yangınla ilgilisi olabilecek 3 kişi gözaltına alındı. ‘Bir milyoncu’ dükkanı işleten şüphelilerin, yanan 4 iş yerinin sahibi olan aile üyeleri arasında rekabet nedeniyle düşman oldukları belirtildi.

 

aile istanbul yangın
Son güncelleme: 15:47 15.07.2020
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