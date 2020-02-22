Bağdat Caddesi’nde bankta oturan çift dehşeti yaşadı

Bağdat Caddesi’nde kontrolünü kaybederek kaldırıma çıkan ve bankta oturan iki kişiyi ezen otomobil başka bir araca çarparak durabildi. Otomobilin kendilerine çarpması sonucu dehşeti yaşayan çift ve otomobilin çarptığı araçtaki bir kişi hastaneye kaldırıldı.

BANKTA OTURAN ÇİFTİ EZDİ

Erenköy’den Kadıköy istikametine ilerleyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarken o sırada her şeyden habersiz bankta oturan Cansu Safi ve sevgilisini altında kaldı. Talihsiz çifti bir süre sürükleyen araç başka bir otomobile çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı çifti ve otomobilin çarptığı araçtaki bir kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

GENÇ KIZIN DURUMU AĞIR

Trafik polisi ve itfaiye ekipler kaza yerinde incelemelerde bulunurken otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kazanın ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Caddedeki kaldırımlar tanınamaz hale geldi. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Cansu Safi’nin durumun ağır olduğu belirtildi.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Kaza anında orada olan taksici Ayhan Uykucu “Caddebostan ışıklardan geçerken kazaya sebep olan araç savrulup kafeye doğru kayıyor. Bankta oturan kişilere vuruyor. Sürücü olay yerinden kaçıyor. O insanlara yazık günah” diye konuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay yerindeki bir kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler Bağdat Caddesi’nde seyir halinde olan aracın önündeki aracı sollamaya kalkarken hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktığı görüldü.

O sırada bankta sevgilisiyle oturan Cansu Safi’nin de otomobil tarafından ezilmesi ve sürüklenmesi de kameraya yansıyor. Kazanın hemen ardından Safi’nin sevgilisinin yardıma koştuğu görülüyor. (DHA)