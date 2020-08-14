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Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı!

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı düzenlendi. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı, saldırının el-Rıdvaniye bölgesinden atılan 3 adet katyuşa roketiyle gerçekleştirildiğini duyurdu.

21:32 -
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Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı!

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada,Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına 3 adet katyuşa roketinin düştüğü bildirildi.

Güvenlik ağı saldırının el-Rıdvaniye bölgesinden gerçekleştirildiğini belirterek, saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelmediğini aktardı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

OCAK AYINDAN BERİ SALDIRILAR SÜRÜYOR

Öte yandan ülkenin güneyindeki Divaniye kentinde bugün koalisyon güçlerine lojistik malzeme taşıyan tırlara mayınlı saldırı düzenlenmişti.

Irak'ta Ocak ayından bu yana ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine saldırılar devam ediyor. (İHA)

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Son güncelleme: 22:15 14.08.2020
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