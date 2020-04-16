Bağımsız başkan 1 yılda ödediği borcu billboardlara astırdı

Konya'nın Beyşehir ilçesinin bağımsız belediye başkanı Adil Bayındır, 31 Mart seçimlerinde eski AKP’li belediye başkanı Murat Özaltun’dan kalan 36 milyon 744 bin lira borcu afiş yaptırıp belediye binasına astırmıştı.

Başkan Bayındır görevdeki birinci yılında şehir merkezine astırdığı bilbordlarla belediyenin 15 milyon borcunu ödediğini duyurdu.

“HALKIMIZI HER YIL HABERDAR ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Göreve gelmeden önce Beyşehir halkına yaptıkları her şeyin hesabını vereceklerine dair söz verdiğini belirten Bayındır şöyle konuştu:

* Geçen yıl göreve başladıktan sonra belediyemizin muhasebe kayıtlarını inceleyerek gerek beyanatlarımız ve sosyal medya, gerekse şehrimizin farklı noktalarında billboardlardan belediyemizin borcunu ‘Teslim Aldığımız Borçlar' şeklinde halkımızla paylaşmıştım.

* Bunu geleneksel hale getirerek her yıl bu şekilde halkımızı haberdar edeceğimizin de sözünü vermiştim.

“MALİ TABLOYU HALKA AÇIK TOPLANTIYLA DUYURMAYI PLANLIYORDUK”

Bayındır, belediyenin bir yıllık gelir gider tablosu ve faaliyetlerini halka açık bir toplantıyla duyurmak istediklerini ancak corona virüsü nedeniyle duyuruyu afişle yaptıklarını aktardı.

“TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Halka hesap vermek boynumuzun borcu” diyen Bayındır konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Şeffaf Belediyecilik anlayışımızla tüyü bitmedik yetimin hakkını savunarak, Beyşehir halkından saklamadan ve attığımız her adımın hesabını vererek hareket etmek boynumuzun borcudur.

* Bu zaman zarfında, ülkemizde tüm belediyelerde ve bizim belediyemizde de tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bu dönemde, Beyşehir Birliği adına Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızla şehrimizin menfaatlerini her daim ön planda tutularak, ortak uzlaşı çerçevesinde hareket ettik.

* Şehrimiz için güzel kararlar aldığımızı düşünüyorum.Bu konuda, siyasi kimliklerini bir kenara bırakarak Beyşehir'imizle ilgili tüm konularda ‘önce şehrim' diyerek karar alan belediye meclis üyesi arkadaşlarımın her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

* Yine çalışmalarımızda mesai mefhumu gözetmeksizin gece-gündüz demeden özveriyle çalışan birim amirlerimize ve tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.