Bağımsız Belediye Başkanı corona testinin pozitif çıktığını duyurdu

Konya'da Beyşehir ilçesinin Bağımsız Belediye Başkanı Adil Bayındır corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bayındır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Değerli Hemşehrilerim; Bugün yapılan ve saat 17:30'da aldığım bilgiye göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testim pozitif çıkmıştır. An itibariyle sağlık durumum iyi, moralim yüksek. Çevreme zararım olmaması adına 14 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Dualarınızı beklerim.”

69 yaşında olan Adil Bayındır, 31 Mart yerel seçimlerinde koltuğu AKP'li Murat Özaltun'dan devralmıştı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM Ülkede ilk vakası 11 Mart'ta görülen corona virüsünde tablo ağırlaşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 13 Eylül Pazar gününün verilerine göre 57 kişi hayatını kaybederken bin 527 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 291 bin 162'ye can kaybı da 7 bin 56'ya yükseldi.

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