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Bahar Kalkanı harekatında son durum: 2 bin 557’ye yükseldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 2 bin 557 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Akar dün bir tane olarak açıklanan düşürülen  İHA sayısının ikiye yükseldiğini, dün üç olarak açıklanan imha edilen hava savunma sistemi sayısının da beşe yükseldiğini açıkladı.

12:17 -
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Bahar Kalkanı harekatında son durum: 2 bin 557’ye yükseldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bahar Kalkanı Harekatı’nın şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini, TSK’nın tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verildiğini belirtti.

Akar şunları söyledi:

* Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak için başlattığımız Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bugüne kadar; 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 Helikopter, 135 Tank, 5 Hava Savunma Sistemi, 86 Top/Obüs/ÇNRA, 16 Tanksavar/Havan, 77 Zırhlı araç, 9 Mühimmat deposu, 2 bin 557 rejim unsuru ve askeri etkisiz hale getirilmiştir.

helikopter rejim tank TSK
Son güncelleme: 12:21 02.03.2020
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