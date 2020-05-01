Bahçe işleri için memlekete döndü 18 kişiye corona bulaştırdı

Gaziantep'te tekstil fabrikasında çalışan F.B. bağ bahçe işinde çalışmak için Besni ilçesine bağlı Uzunkuyu köyüne geldi. Fabrikadaki işçilerde corona virüsü (Covid-19) rastlanınca F.B.'de test yaptırdı.

KÖY KARANTİNAYA ALINDI

F.B. ile birlikte ailesinden 5 kişinin daha test sonucu pozitif çıktı. Besni ilçesinin en büyük köylerinden birisi olan, 800'ün üzerinde nüfusa sahip Uzunkuyu köyünde 6 kişide corona virüsü testi pozitif çıkınca Besni İlçe Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri karar ile köy karantina aldı.

TEMAS ETTİĞİ 27 KİŞİDEN 13’ÜNDE CORONA TESPİT EDİLDİ

Köye giriş ve çıkışlara güvenlik güçleri tarafından izin verilmezken, F.B.'nin köyde temas ettiği düşünülen 27 kişiye daha test yapıldı. Yapılan test sonucunda 27 kişi içerisinden 13'ünde test sonucu pozitif çıktı. Köydeki vaka sayısı 19'a yükseldi.

Besni ilçesinde 19'u Uzunkuyu köyü olmak üzere toplam vaka sayısı 24'e yükseldi. (İHA)