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Bahçeli, 189 gün sonra yeniden Meclis kürsüsünde

Partisinin TBMM'deki son grup toplantısına 9 Temmuz 2019'da katılan MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli, yaklaşık 6 ay sonra ilk kez grup toplantısında partililere sesleniyor. Bahçeli konuşmasında "Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyeceklerdir. Kumpasçıların, kurnazların, sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur. Ecel aman verdiği müddetçe alayı gelsin bu cepheyi yıkamazlar. Biz ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, vakti geldiğinde de ülkücü olarak öleceğiz" dedi.

11:09 -
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Sağlık sorunları başta olmak üzere çeşitli nedenlerle yaklaşık 189 gündür grup toplantısı düzenlemeyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM‘de partililere sesleniyor.

Son olarak 9 Temmuz 2019’da bu kürsüye çıkan Bahçeli’nin konuşmasından satır başları: 

* Uzun bir aradan sonra yaptığımız grup toplantısına katılan herkese selam olsun. Sağlık sorunları yaşadığım dönemde arayan, soran herkese teşekkür ediyorum.

* Duaların gücü ve doktorlarımızın dokunuşları ile buradayız, son nefesimize kadar da burada olacağız. Derler ki kader gayrete aşıktır. Gayret edeceğiz, sabredeceğiz musibetleri beraber alaşağı edeceğiz.

* Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyeceklerdir. Kumpasçıların, kurnazların, sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur.

* Şehit ve gazi yuvası partimiz üzerinde hesap yapılmaz, karalama ve kurcalama yapılamaz. Sağlığım üzerinden spekülasyona yeltenenler bilmelidir ki biz er kişilere bakarız

* Ecel aman verdiği müddetçe alayı gelsin bu cepheyi yıkamazlar. Biz ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, vakti geldiğinde de ülkücü olarak öleceğiz.

* Utanacak bir açığımız yoktur ki minderden kaçalım. Hiç kimse bize bizi anlatmasın. Biz birbirimizi biliriz, hasımları da biliriz. MHP’ye ölüm fermanı yazanlara hatırlatayım, cihan yıkılsa emin olun ki çatımız yıkılmayacaktır.

* Düzen, disiplin ve dengeli şekilde, taviz vermeden duruş gösteren her milletvekili arkadaşımla iftihar ediyorum. Şahsen sizlerden razıyım, ‘Allah da razı olsun’ diyorum.

* Bugün 49 kişiyiz, gün gelecek hesap dönecek ve millet tamam diyecek; parmakla bile sayılmamız mümkün olmayacaktır. Yorulmadık ki yarıştan düşelim.

Ayrıntılar geliyor…

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