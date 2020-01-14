Bahçeli, 189 gün sonra yeniden Meclis kürsüsünde

Sağlık sorunları başta olmak üzere çeşitli nedenlerle yaklaşık 189 gündür grup toplantısı düzenlemeyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM‘de partililere sesleniyor.

Son olarak 9 Temmuz 2019’da bu kürsüye çıkan Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* Uzun bir aradan sonra yaptığımız grup toplantısına katılan herkese selam olsun. Sağlık sorunları yaşadığım dönemde arayan, soran herkese teşekkür ediyorum.

* Duaların gücü ve doktorlarımızın dokunuşları ile buradayız, son nefesimize kadar da burada olacağız. Derler ki kader gayrete aşıktır. Gayret edeceğiz, sabredeceğiz musibetleri beraber alaşağı edeceğiz.

* Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyeceklerdir. Kumpasçıların, kurnazların, sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur.

* Şehit ve gazi yuvası partimiz üzerinde hesap yapılmaz, karalama ve kurcalama yapılamaz. Sağlığım üzerinden spekülasyona yeltenenler bilmelidir ki biz er kişilere bakarız

* Ecel aman verdiği müddetçe alayı gelsin bu cepheyi yıkamazlar. Biz ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, vakti geldiğinde de ülkücü olarak öleceğiz.

* Utanacak bir açığımız yoktur ki minderden kaçalım. Hiç kimse bize bizi anlatmasın. Biz birbirimizi biliriz, hasımları da biliriz. MHP’ye ölüm fermanı yazanlara hatırlatayım, cihan yıkılsa emin olun ki çatımız yıkılmayacaktır.

* Düzen, disiplin ve dengeli şekilde, taviz vermeden duruş gösteren her milletvekili arkadaşımla iftihar ediyorum. Şahsen sizlerden razıyım, ‘Allah da razı olsun’ diyorum.

* Bugün 49 kişiyiz, gün gelecek hesap dönecek ve millet tamam diyecek; parmakla bile sayılmamız mümkün olmayacaktır. Yorulmadık ki yarıştan düşelim.

Ayrıntılar geliyor…