Bahçeli: ABD’den beklentimiz Türkiye’yi küçük görmemesidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM’deki grup toplansında partililere seslendi. Bahçeli’nin gündeminde ABD seçimleri vardı.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* ABD Başkanlık seçimi 3 Kasım’da yapılmış, her ne kadar Trump itirazlarını seslendirse de Joe Biden 46’nci başkan olarak seçilmiştir. Bu durum demokratik çarkın doğal bir sonucudur.

“KİMİN BAŞKAN OLDUĞU ABD’NİN MESELESİDİR”

* MHP, ABD Başkanlık seçimini yakından takip etmiş, analiz ve değerlendirmeleri yapmıştır. Hiç kuşku yok ki, Amerikalı seçmenlerin takdir ve tercihine saygı duymakla birlikte başkan adayları arasında taraf tutacak, tercih yapacak köhne bir anlayışa hiçbir zaman kapılmadık, böylesi bir basitliği aklımızın ucuna dahi getirmedik.

* Kimin başkan olup olmadığı öncelikle ABD'lilerin kendi iç meselesidir. Bizim baktığımız yer Türkiye'dir, bastığımız yer Başkent Ankara'dır, dünyayı kavrayıp okuduğumuz dil ağzımızdaki ana sütümüz Türkçe'dir.

* Ülkemizin hak ve çıkarları hangi isim ve istikameti gösteriyorsa, seçilen başkan ve zihniyetinin uygulayacağı politikaların çerçevesi neyi içeriyorsa onunla ilgilenir, ona kafa yorarız.

* Devletlerarası münasebetlerde duygusallık aklın önüne geçerse ikili ve çok taraflı diyaloglar barış, denge ve istikrar kulvarından tehlikeli şekilde savrulacaktır.

* Bizim için önemli olan ABD'nin uygulayacağı politikaların muhtevası, bunun da ülkemize, bölgemize ve uluslararası ilişkilere yansıma düzeyleridir.

* Kaldı ki, biz ne Biden şakşakçıyız, ne Trump sevdalısıyız, ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için sıra bekliyoruz, hamd olsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz.

“TEDBİRLİ KUŞKULU BİR BEKLEYİŞ İÇİNDEYİZ”

* Belki de ABD’de etnik kutuplaşma hakim olacak, eyaletler bazında ayrışma olabilecektir. Yeni ABD Başkanı’nın dış politika ve ulusal güvenlik konularında izleyeceği politika daha iyi anlaşılacaktır.

* Başkan Biden’ın Türkiye ile ilişkileri koltuğuna oturur oturmaz nasıl ele alacağını zaman gösterecektir. Tedbirli ve kuşkulu bir bekleyişin içinde olduğumuz bilinmelidir. Türkiye’ye şaşı bakışı iyimserliğimizin önüne set çekmektedir.

* Çok kutupluluk dünyanın stratejik tasarımına egemenlik kurmuştur. Bu düzen ABD’nin tek kutup iddiasıyla ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, ülkemizde de pek çok kesim bu yeni anlayışı benimsemiştir.

* Ancak Türkiye bugünkü haliyle, kendi sorunlarını ihmal etmeden uluslararası alanda söz sahibi olmaya hedeflenmiştir. Ekonomik, siyasi ve diplomatik sorunların temeli de budur. Uyanan devin ayağına pranga vurmak dünyanın tersinden dönemsini istemek kadar ahmaklıktır.

“BİZİM ABD’DEN BEKLENTİMİZ…”

* Doğu Akdeniz'den Kafkaslar'a, Ortadoğu'dan Balkanlara, Afrika'dan Avrupa'ya Türkiye her yerdedir, nitekim adaletin yanındadır, insaniyetin safındadır, hakça paylaşımın, haysiyetle yaşamanın tarafındadır.

* Hakkımızı hiç kimseye yedirmeyeceğiz. Hukukumuzu hiç kimseye çiğnetmeyeceğiz. Onurumuza düşkün bir millet olarak milli bekamızla asla oynatmayacağız. İşte muhatabı olduğumuz sıkıntıların kaynağı da burada aranmalıdır.

* Bizim ABD'den beklentimiz Türkiye'yi küçük görmemesi, küçümseme yanlışına düşmemesidir. Şayet dost isek buna göre davranmalıdır, şayet müttefik isek bunun gereği yapılmalıdır, yok adı konulmamış, ilanı yapılmamış düşman kamplara ayrılmışsak, bunu da bilmemiz hakkımızdır.

* Tarih boyunca Türk milletinin dostluğu aranmış ve beşeriyet için güven uyandırmıştır. Düşmanlığı ise her zaman korku saçmıştır.

Bizim duruşumuz merttir, varlığımızın özü de sözü de birdir, herkes için senettir.

* Sahnenin önünde kucaklayıp, arka tarafta kurşun atmak namerdin özelliğidir. Türk milleti hiçbir zaman namerde eyvallah etmemiş, muhtaç düşmemiştir. Neysek oyuz, göründüğümüz gibi oluruz, olduğumuz gibi de görünürüz.

“SAYIN KILIÇDAROĞLU NEREYE YETİŞECEKSİN”

* Bizim tuhafımıza giden bir başka husus ise CHP Genel Başkanı'nın Biden'i kutlamasındaki çabukluğu, hızı, telaşı ve acelesidir.

HDP'ye bakınız, o da hemen kutlamıştır.

* Bir türlü köşesine çekilmeyen, farklı zamanlarda sivri açıklamalarla kendisini hatırlatan bir siyaset eskisi de, Türk dış politikasının ABD'yle uyumlu olmasına vurgu yaparak Biden'i şans olarak gördüğünü söylemiştir.

* Ruhu kiralanmış olanlar ortadadır. İradesini devretmiş çarpık yüzler adeta podyuma çıkıp ABD'ye beni unutmayın mesajı iletmişlerdir. Tek kelimeyle kepazelik olarak nitelendireceğimiz bu resmin neresinde millet sevdalısı, neresinde vatan ve bayrak aşığı bir yüz vardır?

* Bilhassa merak ediyorum, Sayın Kılıçdaroğlu nereye yetişeceksin? Gizlenemez bu memnuniyetin esbab-ı mucibesi nedir?

Henüz seçim sonuçları kesinleşmeden, resmi açıklama yapılmadan, başkanlık makamı yeni sahibini bulmadan bir muhalefet partisi liderinin kutlama mesajı neyin nesi, kimin sesidir?

“ATATÜRK KALKSA BUNLARI OKYANUSUN ÖTEKİ YAKASINA KADAR KOVALAR”

* CHP'yi, ABD'nin sevdalısı yapan ilişkiler ağını neye yoralım? Biden'in ağzına sürdüğü bir tutam balın lezzetini almış olmalı ki, Kılıçdaroğlu yeni efendisiyle sosyal medyayla temas kurma gereği hissetmiştir. Yoldaşlarımı sattım, senin yandaşın oldum demiştir.

* Dünya üzerinde kaç muhalefet partisi başkanı alelacele Biden'i tebrik etmiştir? Kılıçdaroğlu meşruiyetini yabancı başkentlerde arayan, alın beni kullanın mesajı veren kökünden kopmuş, kimliğini kaybetmiş bir siyasetçidir.

* Allah için söyler misiniz, şu sözlerim yanlış mıdır? Gazi Mustafa Kemal Atatürk yerinden kalksa bunları gerçekten de İzmir'e, hatta Okyanusun karşı kıyısına kadar vura vura kovalardı.