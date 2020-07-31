Bahçeli, Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş&#8217;in Beştepe&#8217;deki kabrini ziyaret etti.. . Türkeş&#8217;in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakıp bakır ibrikle su döken Bahçeli dua etti. (İHA). aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bahceli-alparslan-turkesin-mezarini-ziyaret-etti-5963009","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bahceli-alparslan-turkesin-mezarini-ziyaret-etti-5963009","pageType":"yazi","pageIdentifier":5963009,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Bahu00e7eli, Alparslan Tu00fcrkeu015fu2019in mezaru0131nu0131 ziyaret etti"});aip('newsArticle', {"identifier":5963009,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bahceli-alparslan-turkesin-mezarini-ziyaret-etti-5963009/","headline":"Bahu00e7eli, Alparslan Tu00fcrkeu015fu2019in mezaru0131nu0131 ziyaret etti","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["beyaz","Devlet Bah\\u00e7eli","MHP"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/31/iecrop/aw079862_01_16_9_1596178015.jpg","author":"Hazar u015eahsuvar","dateCreated":"2020-07-31 09:48:01","datePublished":"2020-07-31 09:48:01","dateModified":"2020-07-31 09:48:01","info":"{"seo_news":"false"}"});