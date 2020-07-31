Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bahçeli, Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti

MHP lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret ederek kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

09:48 -
Haberler Gündem
Bahçeli, Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki kabrini ziyaret etti.

Türkeş’in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakıp bakır ibrikle su döken Bahçeli dua etti. (İHA)

beyaz Devlet Bahçeli MHP
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more