Bahçeli de gündeme getirmişti… Bakan Akar’dan o iddiaya dair ilk açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AKP Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşecek olan görüşmeye ilişkin Akar şunları ifade etti:

* Bu konuda başlangıçtan itibaren vardığımız mutabakatlar var. Onların uyulmasında bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşlerimiz, önerilerimiz, taleplerimizi muhatabı Putin'e iletecek.

* Bizim amacımız çözümdür, siyasi çözümlerdir, barışçıl yöntemlerdir. Başlangıçtan itibaren taleplerimizi iletmiş bulunuyoruz. Bu husus bir kez de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilecek. Bölgenin huzuru için, akan kanın durması için bu çalışmaları yapıyoruz.

* Harekat planlanan şekilde devam ediyor. Mehmetçik orada kendisine verilen görevi büyük bir özveri ile yerine getirmeye devam ediyor.

TAZMİNAT VE ÖZÜR SORUSU

Bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İdlib saldırısında Rusya'nın işin içerisinde olduğu ve Rusya'dan tazminat ve özür talebinde bulunulması gerektiği sözlerini hatırlatması üzerine Bakan Akar, “Konuyla ilgili teknik çalışmalar devam ediyor. Konunun ne olduğunu anlamak bakımından çalışmalar devam ediyor. Çalışma sonucunu verdikten sonra gereği yapılacaktır” diye konuştu.

“HİSAR” KATILACAK MI?

Bahar Kalkanı Operasyonu'nda Hisar hava savunma sisteminin kullanılacağı açıklamalarına ilişkin soru üzerine Akar, “Genelleme yapmak gerekirse milli ve yerli silah sistemlerimizin bir an önce Silahlı Kuvvetlerimizin kullanımına sunulması için bütün arkadaşlarımız büyük bir samimiyetle, azimle, karalılıkla sonuçlandırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bahçeli, dün MHP Grup Toplantısında İdlib’de 27 Şubat’ta 33 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırıyla ilgili Rusya’yı da hedef almış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

* (Putin’in ‘Rusya kimseyle savaşmayı planlamıyor’ sözü) Putin ne derse desin, kahramanlarımızın bölgede kasıtlı olarak hedef alındığı barizdir.

* Saldırıya uğrayan Türk askeri konvoyuyla ilgili önceden Rus yetkili makamlarına bilgi verilmesine rağmen, Moskova yönetimi bunu telaşla inkar etmiştir.

* Dahası Rusya'nın operasyonda savaş uçaklarının bulunmadığını açıklamasına rağmen radar gerçekleri başka şeyler söylemektedir. (İHA)