Bahçeli, ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 aylık maaşını bağışladı

‘Milli Dayanışma Kampanyası'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dışında Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan gibi isimler de destek verdiklerini açıkladı.

‘HUZURLU VE GÜVENLİ YARINLARA BERABER ULAŞACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “İhtiyaç sahiplerine destek çalışmalarına devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlatıyoruz.” açıklamasının ardından, MHP lideri Bahçeli de sosyal medya hesabından kampanyaya destek olduğunu duyurdu.

Bahçeli yayınladığı destek mesajında şu ifadelere yer verdi: “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız.

BAKAN YARDIMCILARINDAN KAMPANYAYA DESTEK

Sporcuları ve kulüpleri de kampanyaya davet eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na ben de 1 maaşım ile katılıyorum. Sporcu kardeşlerim! Kulüplerimiz! Spor Camiamız! Siz de bu kampanyaya katılarak ülkemize ve milletimize desteğinizi gösterin.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 aylık maaşımı bağışlayarak katılıyorum. İmkanı olan herkesi kampanyaya katılmaya davet ediyorum.,” ifadelerini kullandı.

AKP VE MHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI DA KATILDI

Kampanyaya eşi ile birlikte bağış yaptıklarını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu ‘Biz bize yeteriz' kampanyasına; ben de 6 maaşımı bağışlıyorum. Ayrıca eşim de 13.000 TL değerindeki ziynet eşyalarını bağışlıyor.” açıklamasında bulundu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, “Biz bize yeteriz Türkiyem! Cumhurbaşkanımızın başlattığı ve ilk bağışçısı olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 aylık maaşım ile katılıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kampanyayı gönülden desteklediğini ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'da “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ederek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı gönülden destekliyor ve 3 aylık maaşımı bağışlıyorum. Haydi! Hep birlikte bu kampanyaya omuz verelim ve bu süreci dayanışma ile atlatalım…” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Milli birlik ve beraberlik ruhuna en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda ilçemizdeki ve ülkemizdeki vatandaşlarımıza bir nebzede olsa katkıda bulunmak için Nisan ayında ki maaş gelirimi devletimize bağışlıyorum” ifadelerini kullandı.