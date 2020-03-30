Bahçeli: Milli dayanışma kampanyasına 5 maaşımla katılıyorum!

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dikkatle takip ettiğini belirtti.
“Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanan Bahçeli, şunları söyledi:
* İçinden geçtiğimiz zor günleri dayanışma duygularını teşvik ederek, yardımlaşma hissiyatını harekete geçirerek aşacağımıza yürekten inanıyorum.
* Birbirimize el uzatırsak, zorda kalanlara destek verirsek hem insani hem de İslami sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz.
* Bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dikkatle takip ettim.
* “BİZ BİZE YETERİZ” diyerek başlattığı “MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI” hakikaten takdir ve tebrike layıktır.
* Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum.
* Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'na beş (5) maaşımla katılıyorum.
* İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız.
* Ben sen yok, biz varız. Çetin şartları omuz omuza birlikte göğüsleyeceğiz.
* Nitekim biz Türkiye'yiz. Biz Türk milletiyiz.
* Birlikte çok daha güçlüyüz. KOVİD-19'a asla teslim olmayacağız.