Bahçeli, özel plakalı klasik otomobilini hediye etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobillerden birini MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş'a hediye etti. 06 BJK 006 özel plakalı Mercedes marka spor otomobili MHP Genel Merkezi’nin otoparkında Bahçeli’den teslim alan Karataş, birlikte çekilen fotoğraflarını da Twitter hesabından paylaştı.

Karataş paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: Lider dünü özümsemiş engin bir hafıza, bugünü gelecekle buluşturan dev bir meşaledir. Allah başımızdan eksik etmesin, şahsımı layık görüp bugün tarafıma vermiş olduğu hediye ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım bir (maddi-manevi) değerdir. Şükranlarımı sunuyorum.

İLK HEDİYE DEĞİL

Bahçeli, geçen yıl da MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’a “Mustang” marka klasik otomobilini hediye etmişti