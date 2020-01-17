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Bahçeli, özel plakalı klasik otomobilini hediye etti

MHP lideri Bahçeli, MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş'a klasik otomobil koleksiyonundaki spor Mercedes'i hediye etti. Bahçeli'den otomobili alırken çekilen fotoğraflarını sosyla medyada paylaşan Karataş, şahsımı layık görüp bugün tarafıma vermiş olduğu hediye ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım' dedi.

11:10 -
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Bahçeli, özel plakalı klasik otomobilini hediye etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobillerden birini MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş'a hediye etti.  06 BJK 006 özel plakalı Mercedes marka spor otomobili MHP Genel Merkezi’nin  otoparkında Bahçeli’den teslim alan Karataş, birlikte çekilen fotoğraflarını da Twitter hesabından paylaştı.

Karataş, otomobili teslim alırken çekilen fotoğrafları paylaşıp teşekkür etti

Karataş paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: Lider dünü özümsemiş engin bir hafıza, bugünü gelecekle buluşturan dev bir meşaledir. Allah başımızdan eksik etmesin, şahsımı layık görüp bugün tarafıma vermiş olduğu hediye ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım bir (maddi-manevi) değerdir. Şükranlarımı sunuyorum.

Karataş’ın teşekkür paylaşımı

İLK HEDİYE DEĞİL

Bahçeli, geçen yıl da MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’a “Mustang” marka klasik otomobilini hediye etmişti

Ersoy, parti genel merkezi otoparkında, aracı kendisine hediye ederken Bahçeli ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı

Son güncelleme: 11:15 17.01.2020
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