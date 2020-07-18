Bahçeli’den Ayasofya’ya özel yüzük

Danıştay’ın 1934 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yeniden ibadete açılan Ayasofya’da ilk namaz 24 Temmuz’da kılınacak.

ÖZEL TASARIM YÜZÜK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de açılış törenine kendine has bir yöntemle hazırlık yaptı. Bahçeli, açılış töreni öncesinde kendi tasarımı olan ve Ayasofya'nın siluetinden esinlenmiş bir yüzük yaptırdı.

MHP Lideri açılış töreninden önce yüzüğünü takarak Ayasofya Camisi’nin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.