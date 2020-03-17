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Bahçeli’den corona virüsü uyarısı!

MHP lideri Bahçeli, corona virüsü salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Corona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır" diyen Bahçeli, "Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

14:45 -
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Bahçeli’den corona virüsü uyarısı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den corona virüsü salgınına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

“Corona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır” diyen Bahçeli, şunları söyledi:

*Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum.

*Bu süreçte karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur.

*Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı’nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir.

Corona Devlet Bahçeli MHP Sağlık Sağlık Bakanlığı
Son güncelleme: 14:55 17.03.2020
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