Bahçeli: İdlib’den çekilirsek Hatay’dan oluruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları;

* Şehitler tarihimizin kilit taşlarıdır. Şehitlerimizin teminatıyla sahip olduğumuz mukaddes sınırı tahrip edecek bir silah henüz icat edilmemiştir.

* İdlib’de yaşanan şehadetler milletimizi ziyadesiyle üzmüştür. 34 kahramanımız şehit olmuş 32 kahramanımız yaralanmıştır. Bu alçak saldırının içinde Suriye, İran vardır. Hepsi birden cinayet devriyesine çıkmışlardır.

* Bizim dirimiz asker, vurulanımız şehittir, onların ise dirisi kalleş vurulanı ise leştir. Allah tektir, ordusu Türk oğlu Türk’tür.

* Türk milletine meydan okuyan yiğit evlatlarımıza silah çeken kim varsa dökülen kanlarda boğulmaya sonuna kadar mahkumdur. Erkeğinden kadınına aziz milletimizin her mensubu merttir, sabırlıdır, imanlıdır, yüreği vatan sevgisiyle yoğrulmuştur. Hiçbir zorba Türkiye'ye kanlı dişlerini geçiremez.

* Kudurmuş Esad hayranları söyleyin, bu kutlu vatan bölünebilir mi? Ne ezan susar, ne bayrak iner, ne de vatan bölünür…

İDLİB’DEN ÇEKİLİRSEK HATAY’DAN OLURUZ

* Sorulacak hesabımız, alınacak intikamımız vardır. Rejim unsurları saklanacak delik aramanın derdindedir. Türkiye İdlib’de savaş oyunlarının içinde değildir, buna niyeti de yoktur. Gaye vatandır, sınır, insan güvenliğidir. İdlib’den geri çekilirsek Hatay’dan olmamız kaçınılmazdır.

* Bir Rus haber sitesinde ‘Çalınan şehir Hatay' başlığı ile haber yapılmış, gizli hedefler, sinsi arzular deşifre edilmiştir. Bu utanmazlıktır. Kim Hatay’a göz dikiyorsa, o gözü oyarız. Kim Hatay’a el uzatıyorsa o eli kökünden keseriz.