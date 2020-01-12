Bahçeli’den Trump’a tepki: Buyursunlar PKK’nın ileri gelenlerini de öldürsünler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Ankara’da başlayan İstişare Toplantısı’nın kapanışında bir basın toplantısı düzenledi. ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye yönelik suikastıyla ilgili açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli şunları söyledi:

“TÜRKİYE’NİN POZİSYONU ÇOK DENGELİ”

“ABD ile İran arasındaki itiş kakış dengelenmiş, denetim altına alınmıştır. Türkiye’nin bu suikast karşısında aldığı pozisyon elbette çok dengelidir. Hiç kuşku yok ki ona, buna yüzeysel ve ön yargılarla taraf olmak yerine hakkın, haklının ve hakikatin tarafında bulunmak Türk milletinin vakar ve haysiyetinin şaşmaz bir gerçeğidir.”

HANGİ İNSANİ DEĞERE SIĞAR?

Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kasım Süleymani’yi savaşları önlemek için öldürdük” sözünün uluslararası hukuka ve yerleşik insani değerlere meydan okumak olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

* Böylesi bir üslubun genelleşmesi küresel adaleti karartacak, ülkeler arası irtibatları kesecek, dünyayı da Orta Çağ şartlarına taşıyacaktır. ABD Başkanı Trump suçlu arıyorsa mesela Pensilvanya’ya bakmalıdır. 251 vatan evladının şehadetinden, 2 bin 194 vatan evladının yaralanmasından doğrudan doğruya sorumlu olan bir caninin korunup, kollanması hangi insani değere sığacaktır?

DERS ALIP TAKİP ETSİNLER

* ABD Başkanı Trump’ın, ‘Mazlum Kobani’ kod isimli teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin ile telefonla görüşüp, ‘general’ diye yutturmaya çalışması, gerçekleri değiştirmeye yetmeyecektir. Bu terazi bu sıkleti çekmeyecek, mızrak çuvala girmeyecektir. DEAŞ liderini öldürenler, buyursunlar PKK’nın, YPG’nin ileri gelenlerini de öldürsünler ya da aradan ve önümüzden çekilip kahraman bir Türk evladının neleri yapacağını dikkatle izleyip ders alıp takip etsinler. (DHA)