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Bahçelievler’de çöken binanın bir gün önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı!

Bahçelievler'de 7 katlı binanın çökmeden bir gün önce çekilen kolon ve kirişlerinin fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda kolon ve kirişlerdeki büyük hasar dikkat çekiyor.

18:26 -
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Bahçelievler’de çöken binanın bir gün önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı!

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi’nde bulunan 7 katlı bina geçtiğimiz cuma günü büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme sonucu bir kişi yaralanırken çevredeki binalarda hasar oluştu.

Bir ay önce boşalttığını belirtilen binanın çökmeden bir gün önce bodrum katında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Kolon ve kirişlerdeki büyük hasar dikkat çekiyor.

Betonu dökülen kolon ve kirişlerde demirlerin de yamulduğu görülüyor.

FOTO:DHA

Fotoğrafların çekilmesinin bir gün sonra saatler 14.44’ü gösterdiğinde 7 katlı Hacı Temur Apartmanı büyük bir gürültüyle çöktü.

Belediyeden yapılan açıklamada ise binanın çökmeden bir gün sonra yıkılacağı kaydedildi. (DHA)

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