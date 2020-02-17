Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bahçelievler’de silahlı kavga… Kurşun yağdırdı

Bahçelievler'de aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında kavgada kan aktı. 1 esnaf ve 2 oğlu silahla vurularak yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

15:21 -
Haberler Gündem
Bahçelievler’de silahlı kavga… Kurşun yağdırdı

Olay, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde emlakçılık yapan bir şahıs ile aynı caddede dükkanı bulunan bir esnaf arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

Emlakçılık yapan şahıs, esnaf ve 2 oğlunu silahla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı.

Ambulansa alınan 3 yaralı hastaneye hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

Son güncelleme: 15:37 17.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more