Bahçelievler’de silahlı kavga… Kurşun yağdırdı

Olay, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde emlakçılık yapan bir şahıs ile aynı caddede dükkanı bulunan bir esnaf arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

Emlakçılık yapan şahıs, esnaf ve 2 oğlunu silahla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı.

Ambulansa alınan 3 yaralı hastaneye hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.