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Bahçeyi temizlerken yanarak hayatını kaybetti

Samsun'da bir kişi bahçeyi temizlemek için ateş yaktığı sırada giysilerinin tutuşması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

20:57 -
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Bahçeyi temizlerken yanarak hayatını kaybetti

Olay Çarşamba ilçesi Turgutlu Mahallesi Menteşeler mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Damlataş Mahallesi’nde ikamet eden 73 yaşındaki Mustafa Yılmaz, kavak ağaçları bulunan bahçesini temizlemek için öğlen saatinde evinden çıktı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Yaprakları ve çalıları bir araya toplayıp yakan yaşlı adamın bir anda giysileri tutuştu. Alevler içinde kalarak yanan Mustafa Yılmaz feci şekilde hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Yılmaz’ın bahçesinde yanmış halde cesedi bulundu. Yaşlı adamın cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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