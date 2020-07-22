Bahis çetesinden ‘canlı destek hattı’ hizmeti!

İnternet üzerinden sanal Bahis oynatan şüphelilere yönelik çalışma yapan polis ekipleri, 6 ay önce bir suç örgütü belirledi. Teknik ve fiziki takiple izlemeye alınan şebekenin, sanal bahis için çağrı merkezi kurarak ‘canlı destek hattı’ hizmeti verdiği belirlendi.

Bahis oynayacak kişilerle canlı destek hattı üzerinden görüşüldüğü, yatırılacak paraların bankalardaki QR kod sistemi üzerinden sisteme aktarıldığı belirlendi. Bahis kazanan kişilerin ödemelerinin de aynı şekilde QR kod sistemi üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.

QR sistemi ile bahis oynayan kişilerin kimliklerini gizli tutan çetenin, bu işlem için farklı banka ATM’lerine görevli yerleştirdiği ortaya çıktı. Canlı destek hattından gelen QR işlemlerini yerine getiren çete üyelerinin, şebekeden 6 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı.

5 MİLYONLUK VURGUN!

Polis ekiplerince yapılan 6 aylık takip sırasında şebekenin 5 milyon liralık kazancı tespit edilirken, paraların güvenli ev adı verilen adreslerde saklandığı anlaşıldı.

38 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Baskında şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Şebeke üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 tabanca, 122 mermi, 38 telefon, 78 sim kart, 50 taşınabilir modem, 11 bilgisayar ele geçirildi. Çetenin güvenli evinde çantalar içerisinde bulunan 320 bin liraya ise el konuldu. Suç şebekesinin, ele geçirilen 50 taşınabilir modemi, elektronik para işlemlerinde kullandığı belirtildi.

13 TUTUKLAMA

Emniyet’te sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 25 kişi hakkında adli kontrol hükmü uygulanarak, yurt dışı yasağı getirildi.