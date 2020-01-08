Bahis çetesinin hesabında 500 milyon liralık hareket!

Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Bingöl, Batman, Balıkesir, Tekirdağ ve Amasya’da dört gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yasa dışı bahis çetesiyle irtibatlı 81 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 36 şüpheliden 32’si tutuklandı, dört kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ARAÇ VE BANKA HESAPLARINA ŞERH KONULDU

Yasa dışı bahis çetesiyle ilgili hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu tamamlandı. Rapora göre son bir yılda çete üyelerinin hesaplarında 500 milyon liralık giriş-çıkış tespit edildi. Raporun savcılık dosyasına girmesinin ardından şüphelilerden 41’inin araç ve banka hesaplarına şerh konuldu (DHA)