Bahşi: AKP’nin amacı ‘Ak Baro’ kurmak

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, AKP'nin TBMM’ye getirmeyi planladığı ‘alternatif baro’ düzenlemesine tepki gösterdi. “Hukuku ortadan kaldıran, kuvvetler ayrılığı ilkesini yok edenler, tarafsız medyaya da yargısız infaz yapmaya devam ediyor. Şimdi de yandaş barolar isteniyor” diyen Bahşi, şunları söyledi:

* Ankara Barosu ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki hutbe tartışması bahane edilerek, uzun zamandır beklettikleri baro ve oda seçimleri sisteminin değiştirilmesi konusunu yeniden gündeme taşıdılar. Yasa yapma tekniği ve devlet aklı değil, anlık ve tepkisel öfkenin ürünü olarak düzenleme yapılmak isteniyor.

DELEGE SAYISINDA ADALETSİZLİK

* Yasal yollarla ele geçirilemeyen başta barolar ve Barolar Birliği olmak üzere tüm meslek odalarının yönetimlerinin antidemokratik yollarla ele geçirilmesi için düzenleme hazırlanıyor. Türkiye Barolar Birliğinin toplam 504 delegesinden 137'si İstanbul, 52'si Ankara, 29'u İzmir, 16'sı Antalya Barosu seçimleri ile belirlenmektedir.

* İllerde her baro için iki delege, ayrıca sonraki her 300 üye için bir delege hakkı bulunmaktadır. Ancak bu sistem değiştirilip, 46 bin avukat sayısı ile 137 delegeye sahip olan İstanbul Barosu’nun delege sayısı, bin baro üyesine bir delegeye göre 45'e veya 3 bin baro üyesine bir delege sayısına göre de 30'a düşürülecek. Bu da avukatların Türkiye Barolar Birliği’nde temsilinde adaletsiz bir sonucu ortaya çıkaracak.

AYARINIZI BOZDUĞUNUZ KANTAR GÜN GELİR SİZİ TARTAR

* Meslek birliklerinin illerde birden fazla örgüt kurması ise tam bir kargaşa yaratacak bölünmelere sebep olacaktır. Meslek birliklerine üyelik zorunluluğunun kaldırılması da sakıncaları beraberinde getirecek. Meslek birlikleri ahilik geleneğinin günümüzdeki temsilcileridir. Ahilik geleneğinin en önemli hususiyeti de aynı meslekte birliği ve bütünlüğü sağlamaktır.

* Türkiye, meslek içi bölünmelerin sıkıntılarını en ağır şekilde 12 Eylül darbesi öncesi yaşadı. Bu işin sonu iyi görünmüyor. Meslek odalarının bölünmesi aralarına nifak girmesine yol açar. Birlik olmak varken bölünme ve bölünmeyi teşvik edecek yasalar çıkarmak kabul edilemez. Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar.