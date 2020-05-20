Bakan açıkladı… 10 binin altına indi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina sürecini 76 ildeki bakanlık yurtlarında geçirdiğini ifade etti.

10 BİNİN ALTINA İNDİ

Şu anda 9 bin 700 vatandaşın yurtlarda gözlem altında bulunduğunu belirten Kasapoğlu, 67 bin 547 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını bildirdi.

Yurt dışından gelen vatandaşların karantina sürecini en iyi şekilde geçirmeleri adına titiz bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayında her türlü manevi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, bakanlığımız bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın gayretiyle çeşitli eğlenceler düzenleyerek, kitap, satranç ve spor malzemeleri dağıtarak karantinanın oluşturabileceği psikolojik etkinin de önüne geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

422 YENİ MİSAFİR GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla dünyanın farklı yerlerinden gelen yeni misafirlerin yurtlara giriş yaptığını belirten Bakan Kasapoğlu, “Son 24 saatte 422 yeni misafirimiz geldi. Onların da bu 14 günlük süreyi hayırlı bir şekilde atlatarak, Ramazan sonrasında aileleriyle birlikte olmalarını sağlamak en büyük dileğimiz” sözlerine yer verdi. (DHA)