Bakan açıkladı! 25 bin kişi yurtlara yerleştirilecek

Gençlik ve Spor İl Müdürleri ile video konferans yöntemiyle toplantı yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, corona virüsü salgınıyla mücadele sürecinde Türkiye'nin üstün bir performans gösterdiğini vurguladı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde en etkili tedbirlerin ivedilikle hayata geçirildiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’yla da koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

“ÖĞRENCİ YURTLARI KRİTİK BİR ROL OYNADI”

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bünyesinde yer alan öğrenci yurtlarının bu süreçte kritik bir rol üstlendiğini belirten Bakan Kasapoğlu, “Yurt dışından gelen vatandaşlarımız için uyguladığımız 14 günlük sosyal izolasyon süreci için öğrenci yurtlarımız, devletimizin elindeki en etkili imkanlardan biri haline gelmiştir. Biz bu süreçte sadece bina ve yatak tahsis etmedik, rahat etmeleri için her türlü ihtiyaçlarına cevap verdiğimiz bir hizmeti de misafirlerimize sunduk, sunmaya da devam ediyoruz” dedi.

“25 BİN VATANDAŞIMIZI YURTLARIMIZA YERLEŞTİRECEĞİZ”

Önümüzdeki süreçte yurt dışından gelecek olan 25 bin Türk vatandaşını daha Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında misafir edecekleri bilgisini veren Bakan Kasapoğlu, “Toplam 25 bin vatandaşımızı, 71 ilde yurtlarımıza yerleştireceğiz. İnşallah onların da 14 günlük süreyi sağlıklı bir şekilde atlatarak, Ramazan'da aileleriyle birlikte olmalarını sağlamak en büyük dileğimiz” açıklamasını yaptı. DHA

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