Bakan açıkladı: 76 ilde 23 bin 801 kişi karantinada

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlarda corona virüsüne karşı yürütülen mücadeleye ilişkin açıklama yaparak, yeni bilgileri paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında çeşitli ülkelerden gelen toplam 23 bin 801 vatandaşı misafir ettiklerini söyledi.

“32 BİN 668 VATANDAŞIMIZI EVLERİNE UĞURLADIK”

Bakan Kasapoğlu, bugüne kadar 32 bin 668 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını belirten Bakan Kasapoğlu, şunları dedi:

* Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurumların tamamıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, bakanlığımıza bağlı öğrenci yurtlarımızı, yurt dışından dönen vatandaşlarımızın 14 günlük gözlem altında kalma süreçlerini geçirmeleri için hazırladık.

* Şu anda ülkemizin dört bir yanında otel konforundaki yurtlarımızda, yurt dışından ülkemize dönen vatandaşlarımızı ağırlıyoruz.

* Vatandaşlarımızın mutlu bir şekilde yurtlarımızdan ayrılması adına büyük bir özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. (DHA)