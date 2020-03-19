Bakan açıkladı 81 ilden destek yağdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi Twitter hesabından “Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız” açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk’un bu ifadelerine kayıtsız kalmayan birçok kurum ve kişiden destek geldi. Beşiktaş kulübü ilk teneffüs için 81 ilede 81 okula futbol topu sözü verirken Malatya’dan kayısı, Kahramanmaraş’tan dondurma, Çorum’dan leblebi, İzmitten pişmaniye sözü geldi.



Kısa sürede akım haline gelen paylaşımlara destek gelmeye devam ediyor.

BEŞİKTAŞ VE TRABZON’DAN FUTBOL TOPU

“40 dakika tenefüste futbol maçı olmazsa olmazdır.” diyen Beşiktaş kulübü “81 ilde 81 okula futbol topu bizden” mesajını paylaştı. Benzer bir mesaj da Trabzon Büyükşehir Belediyesi’den geldi.

Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Bakan Selçuk’un teneffüs kararına destek mesajı göndererek “40 dakikalık teneffüs çift kale maç için gayet makûl… Futbol şehri #Trabzon'dan 81 ilimizdeki 81 okulumuza futbol topu bizden olsun Sn. Bakanım @ziyaselcuk” ifadelerini kullandı

DONDURMALAR MARAŞ’TAN

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de, ilk teneffüste 81 ilden 81 okulun çocuklarının, mutluluğunu Maraş dondurmasıyla tatlandırmak istediklerini paylaştı.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Başkan Güngör, şu ifadeleri kullandı: “O kadar uzun bir teneffüs dondurmasız olmaz. Sayın Bakanım Ziya Selçuk 40 dakika teneffüste çocuklarımızın mutluluğunu Maraş dondurmasıyla tatlandırmak isteriz. 81 ilde 81 okulumuza dondurmalar bizden.”

SİİRT’TEN FISTIK

24. ve 27. Dönem Siirt Milletvekili Osman Ören Bakan Selçuk’un mesajına “Sayın Bakanım uzun teneffüste Siirt Fıstığı ile öğrencilerimize enerji desteği vermek istiyoruz 81 ildeki 81 okulumuzun listesini bekliyoruz @ziyaselcuk” diyerek destek verdi:

NİĞDE’DEN GAZOZ

81 ilden 81 okula ‘Niğde Gazozu’ göndereceklerini söyleyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Sayın @ziyaselcuk Bakanım, çocuklarımız 40 dakikalık teneffüslerinde o kadar yiyecek ikramını içecekleri olmadan yemesinler, biraz da serinlesinler. Yavrularımıza “Niğde Gazozu” da bizden. 81 ilden 81 Okulumuza Niğde'den hediye olsun ” mesajını paylaştı.

SAKARYA’DAN KABAK LOKUMU

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Bakan Selçuk’un paylaşımına böyle destek verdi: Bir katkı da bizden olsun Sayın Bakanım… Çocuklarımız tatlı yiyip tatlı konuşsun diye teneffüslerinde ‘Kabak Lokumu’ bizden :) Bugünleri el birliğiyle atlatacağız İnşallah.

ÇORUM’DAN LEBLEBİ

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da 81 ilden 81 okuldaki öğrencilere leblebi gönderileceğini şu sözlerle duyurdu:

Sayın Bakanım, Uzun teneffüste oyun oynayan yavrularımız yorulacak, acıkacak. İçeriğindeki kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfatın yer aldığı leblebi, yavrularımızın kemik yapısını ve gücünü korumaya yardımcı olacaktır. 81 ilden 81 okulumuza leblebiler Dünyanın Merkezi Çorum'dan

KOCAELİ'NDEN PİŞMANİYE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, Bakan Selçuk'un açıklamasına karşılık olarak 81 ilde 81 okula pişmaniye gönderme sözü verdi. Büyükakın, “Sayın Bakanım, çocuklarımızı okula döndükleri ilk gün tatlının şahı pişmaniyeyle karşılamak istiyoruz. 81 ilden 81 okula pişmaniye bizden. Yiyen bir pişman yemeyen bin pişman.” dedi.

ELAZIĞ’DAN ORCİK

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’ndan 81 ilden 81 okuldaki öğrencilere orcik göndereceğini açıkladı.

Şerifoğulları, “Başkanım @tahirbuyukakin, pişmaniyenin yanında orcik iyi gider Biz de çocuklarımızı okula döndükleri ilk derse enerji dolu başlamaları için orcikle karşılamak istiyoruz. 81 ilden 81 okula orcikler Aziz şehirden” mesajını paylaştı.

BURSA’DAN KESTANE ŞEKERİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu.

Aktaş, resmî sosyal medya hesabından Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un paylaşımının altına, “Şekerleri de bizden. 81 ile, her ilden de 16 okulumuza gönderelim. Bursa'dan tüm çocuklarımıza kucak dolusu sevgiler” yazarak cevap verdi.

KAYISILAR MALATYA'DAN

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya üzerinden yaptığı “Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika, söz” paylaşımının ardından Türkiye'nin 81 ilinde bulunan 81 okula kayısı gönderme kararı aldı.

ÖĞRENCİLERE ORDU'DAN FINDIK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un teneffüs açıklamasına destek veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “40 dakika teneffüs demek, bolca enerji ihtiyacı demek. Sayın Bakanım, çocuklarımızın enerjiye ihtiyaç duyacağı bu uzun teneffüste onların mutluluklarına Ordu fındığıyla ortak olmak istiyoruz. 81 ilde 81 okula fındıklar bizden.” ifadesini kullandı.