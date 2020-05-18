Bakan açıkladı: Günde 180 binden 300’e düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’de 4 binden fazla kişinin ölümüne yol açan corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Şehirler arası otobüsle yolculuk yapan vatandaş sayısının günlük 180 binlerden 300'ün altına düştüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

16 MAYIS’TAN SONRA ARTMAYA BAŞLADI

* Alınan önlemlerin sonuçlarını almaya başladık. Özellikle otobüs yolculukları başta olmak üzere corona virüsüne karşı tedbiri elden bırakmıyoruz. Ancak sektöre yönelik kolaylaştırıcı tedbirler ve yasal düzenlemeler sayesinde artık vatandaşlarımızın sefer bulunmaması nedeniyle otogarlarda sabahlamalarının da önüne geçtik.

* Bu sayede otobüs firmalarının sefer sayısıyla birlikte yolcu sayısı da tekrar artış göstermeye başladı. Hatta 16 Mayıs'ta yolcu sayısı 3 bin 500'ü geçti. (İHA)