Bakan açıkladı! Türkiye’de kaç corona virüsü vakası var? İşte Türkiye’de corona virüsünde son durum…

Fahrettin Koca corona virüsüyle ilgili yaptığı açıklamada; “Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Bugünler böyle sürmeyecektir, 1 buçuk 2 ay direnelim” dedi. İşte Türkiye’de corona virüsünde son durum…

TÜRKİYE’DE KAÇ VAKA VAR?

Corona virüsüyle ilgili bilgilendirme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 98’e yükseldiğini açıkladı.

Koca; “Önceden tanı olan hastalarımızın temas çevresini incelemeden geçiriyoruz. Bugün yapılan testlerde çıkan pozitif sayı 51'dir, toplam hasta sayımız 98 olmuştur” açıklamasında bulundu.



TÜRKİYE'DE İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Türkiye'de ilk ölümün de gerçekleştiğini açıklayan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü;

* Virüsün farklı yaş grupları üstündeki etkisi. Çocuklar ve gençler çabuk atlatabiliyor. Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine göre değişebiliyor.

* Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın en ağır hissettiği kişiler direnci düşük ve farklı hastalığı olan kişilerdir.

* Direnci düşük, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız çok dikkatli olmalıdır. Özel bir durum nedeniyledir.

* Bu gece sizi ve tüm halkımızı gerçekten aynı üzüntüyü bildirerek vereceğim. Corona virüsüyle mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim.

ÇİN TEMASLI BİR ÇALIŞANINDAN ALDI

* Toplumu temsilen ona en yakın kişilerden biriyim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allahtan rahmet diliyorum.

* Ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı tedbir almaktır. Avrupa ülkelerine sınırlarımızı kapattık, riskleri önlüyoruz. Bulgusu olanlardan test için numene alıyoruz.

* Önceden tanı olan hastalarımızın temas çevresini incelemeden geçiriyoruz. Bugün yapılan testlerde çıkan pozitif sayı 51'dir, toplam hasta sayımız 98 olmuştur.

* Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Bugünler böyle sürmeyecektir, 1 buçuk 2 ay direnelim. DHA

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