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Bakan Akar “Barıştan yanayız” dedi ve ekledi: Ancak milletimizin hak ve menfaatlerini korumaya kararlıyız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki hamlelerine ilişkin kritik açıklamalar yaptı. Akar, "Binlerce kilometreden gelip burada rol kapmaya çalışanlar var. Hadlerini ve boylarını aşmak suretiyle bize ders vermeye, bize yol göstermeye kalkanlar var. Bunları kabul etmemiz mümkün değil" dedi. Bakan Akar, "Barıştan yanayız" derken şöyle devam etti: "Ancak ülkemizin, milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta son derece azimli kararlıyız ve buna muktediriz."

Sozcu.com.tr
14:31 -
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Bakan Akar “Barıştan yanayız” dedi ve ekledi: Ancak milletimizin hak ve menfaatlerini korumaya kararlıyız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İzmir’deki ziyaretleri kapsamında Güney SAT Grup Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar ve komutanlar “Kardak Kahramanları” olarak bilinen Deniz Kuvvetleri’nin seçkin birliği Sualtı Taarruz Komutanlığı personeli ile de bir araya geldi.

HERKESİN HUKUKUNA SAYGILIYIZ

Savunma ve askeri konuların yanı sıra Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Akar, “Her zaman söylediğimiz gibi biz barıştan, diyalogdan, siyasi çözümlerden yanayız. İyi komşuluk ilişkileri ve anlaşmalara, herkesin hukukuna saygılıyız” dedi.

Sözlerine “Ancak” diyerek devam eden Akar, şöyle konuştu: Ülkemizin, milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta son derece azimli kararlıyız ve buna muktediriz. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı ile mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”

FOTO: DHA/ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) komuta kademesi, İzmir’deki temasları sırasında parkta oynarken kendilerine asker selamı veren çocukların yanına gitti. Bakan Akar çocuklara, corona virüsü salgınından korunmak için maske takmaları, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri ve ellerini yıkamaları uyarısında bulundu.

BİZ HÜR DOĞDUK, HÜR YAŞARIZ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin akıl, bilim, anayasa, yasalar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda milletinin emrinde görevinin başında olduğunu ifade eden Akar, şunları söyledi:

* Binlerce kilometreden gelip burada rol kapmaya çalışanlar var. Hadlerini ve boylarını aşmak suretiyle bize ders vermeye, bize yol göstermeye kalkanlar var. Bunları kabul etmemiz mümkün değil.

* Biz hür doğduk, hür yaşarız. Egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için mücadeleye hazırız ama bizim tercihimiz diyalog ve siyasi çözümlerdir. Gerektiğinde de hakkımızı, menfaatlerimizi koruyabilmek, bunları kazanabilmek için yapmamız gereken neyse bunları yapacağız.”

KAMUFLAJ GİYDİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ziyareti sırasında giydiği kamuflaj ceket ve şapka dikkat çekti. SAT personeli tarafından da kullanılan söz konusu kıyafetlerde Milli Savunma Bakanlığı logosu yer aldı.
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Son güncelleme: 14:55 12.09.2020
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