Bakan Akar “Barıştan yanayız” dedi ve ekledi: Ancak milletimizin hak ve menfaatlerini korumaya kararlıyız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İzmir’deki ziyaretleri kapsamında Güney SAT Grup Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar ve komutanlar “Kardak Kahramanları” olarak bilinen Deniz Kuvvetleri’nin seçkin birliği Sualtı Taarruz Komutanlığı personeli ile de bir araya geldi.

HERKESİN HUKUKUNA SAYGILIYIZ

Savunma ve askeri konuların yanı sıra Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Akar, “Her zaman söylediğimiz gibi biz barıştan, diyalogdan, siyasi çözümlerden yanayız. İyi komşuluk ilişkileri ve anlaşmalara, herkesin hukukuna saygılıyız” dedi.

Sözlerine “Ancak” diyerek devam eden Akar, şöyle konuştu: Ülkemizin, milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta son derece azimli kararlıyız ve buna muktediriz. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı ile mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”

BİZ HÜR DOĞDUK, HÜR YAŞARIZ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin akıl, bilim, anayasa, yasalar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda milletinin emrinde görevinin başında olduğunu ifade eden Akar, şunları söyledi:

* Binlerce kilometreden gelip burada rol kapmaya çalışanlar var. Hadlerini ve boylarını aşmak suretiyle bize ders vermeye, bize yol göstermeye kalkanlar var. Bunları kabul etmemiz mümkün değil.

* Biz hür doğduk, hür yaşarız. Egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için mücadeleye hazırız ama bizim tercihimiz diyalog ve siyasi çözümlerdir. Gerektiğinde de hakkımızı, menfaatlerimizi koruyabilmek, bunları kazanabilmek için yapmamız gereken neyse bunları yapacağız.”

KAMUFLAJ GİYDİ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ziyareti sırasında giydiği kamuflaj ceket ve şapka dikkat çekti. SAT personeli tarafından da kullanılan söz konusu kıyafetlerde Milli Savunma Bakanlığı logosu yer aldı.

İLGİLİ HABER Herkesin merak ettiği soru... Fransa, Akdeniz'de ne yapmak istiyor?